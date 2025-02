Sélections : Gabriel Moscardo sacré avec les U20 du Brésil

Joueur du PSG actuellement prêté au Stade de Reims, Gabriel Moscardo a brillé à l’occasion de la Copa America 2025. L’occasion pour le jeune milieu de terrain de prendre une bouffée d’air frais.

Après son arrivée au Paris Saint-Germain au début de l’été 2024, Gabriel Moscardo a, dans la foulée, été prêté au Stade de Reims. En Champagne, le jeune brésilien de 19 ans peine à se faire une place et compte à ce stade de la saison seulement 4 matchs et 1 but. Toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, l’ancien des Corinthians a été libéré par les dirigeants rémois pour aller disputer le Copa América des moins de 20 ans. Si la compétition avait mal débutée pour le Brésil de Moscardo avec une lourde défaite (6-0) face à l’Argentine, la Seleçao a fini par soulever le trophée dans la nuit de dimanche à lundi en l’emportant en final 3-0 face au Chili. Au cours de la compétition, Gabriel Moscardo a inscrit un but et fait une passe décisive.