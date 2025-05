Sélections – Gianluigi Donnarumma convoqué avec l’Italie

Entre la finale de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, une trêve internationale va avoir lieu. Gianluigi Donnarumma participera à cette dernière.

La fin de saison 2024-2025 approche. Après la finale de la Ligue des champions, le PSG jouera la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Entre les deux compétitions, il y aura une trêve internationale. De très nombreux joueurs du PSG seront concernés par cette dernière. Ce sera le cas pour Gianluigi Donnarumma. Ce lundi, Luciano Spalletti, le sélectionneur de l’Italie, a dévoilé sa liste pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026 contre la Norvège (6 juin) et contre la Moldavie (9 juin).

Moïse Kean également présent

Sans surprise, le gardien du PSG figure dans cette liste. Pilier et capitaine de la Squadra Azzurra, Gianluigi Donnarumma tentera avec son équipe de réaliser un bon début dans ses qualifications pour le Mondial afin d’enfin rejouer cette compétition, l’Italie n’ayant pas participé aux deux dernières éditions en Russie en 2018 et au Qatar en 2022. À noter également la présence de l’ancien joueur du PSG, Moïse Kean, qui a réalisé une très belle saison sous le maillot de la Fiorentina (44 matches, 25 buts et trois passes décisives).