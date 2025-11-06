Sélections : Ibrahim Mbaye officiellement convoqué avec le Sénégal !

A l’approche de la trêve internationale, les listes commencent à tomber et celle du Sénégal concerne le PSG. En effet, Ibrahim Mbaye a officiellement fait son choix, et rejoint les rangs des Lions de la Teranga.

La dernière trêve internationale de l’année 2025 approche à grands pas et elle concernera un petit nouveau au Paris Saint-Germain. En effet, après 29 sélections avec les équipes jeunes en Equipe de France, Ibrahim Mbaye a fait son choix et entre désormais dans la cour des grands. Le titi parisien est officiellement convoqué par Pape Thiaw avec le Sénégal. Pour son premier rassemblement, l’attaquant de 17 ans fera face au Brésil et au Kenya en match amical. Les deux rendez-vous seront les dernières échéances avant la Coupe d’Afrique des Nations, qui pourrait donc concerné Ibrahim Mbaye. Avec une infirmerie bien garnie, le PSG verrait un autre joueur de son secteur offensif quitter le groupe entre le mois de décembre et janvier.

📋 Liste des 27 lions du Sénégal 🇸🇳 retenus par le selectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de novembre 2025 : le 15/11 à Londres contre le Bresil 🇧🇷 et le 18/11 à Antalya contre le Kenya 🇰🇪. pic.twitter.com/NBTw19riHs — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 6, 2025 X : @Fsfofficielle