Sélections : Joao Neves dispensé de rassemblement avec le Portugal rentre à Paris

A l’occasion de la deuxième internationale de la saison 2025 / 2026, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs rejoindre leur sélection nationale. Parmi eux, Joao Neves devait s’engagé dans la course à la qualification au Mondial 2026 avec le Portugal.

Dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026, le Portugal va affronter l’Irlande le samedi 11 octobre et la Hongrie le mardi 14 octobre prochain. Pour ces deux rencontres, le PSG a vu Joao Neves être convoqué par Roberto Martinez malgré sa blessure. Ainsi, le numéro 87 parisien a fait constater sa blessure par le staff médicale, engendrant son forfait aujourd’hui. La Seleçao lusitanienne a acté le retour de Joao Neves à Paris, qui pourra donc poursuivre son processus de rééducation au Campus PSG, comme l’avait indiqué le club de la capitale sur le dernier point médical. Sur son site officiel, la fédération portugaise de football a indiqué précisément : « Le Département Santé et Performance de la FPF, en lien avec le service médical du Paris SG, a estimé que le milieu de terrain international portugais n’est pas physiquement apte à participer aux matchs de l’équipe nationale« . C’est le latéral gauche de la Lazio Rome, Nuno Tavares, qui remplace Joao Neves dans le groupe du Portugal.