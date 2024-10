Dans son effectif professionnel, le PSG compte 18 joueurs internationaux s’étant envoler pour rejoindre leur sélection nationale à l’occasion de cette trêve internationale. Parmi eux, Joao Neves a lui pris part au rassemblement avec le Portugal.

A l’occasion de cette trêve internationale du mois d’octobre, le Portugal a disputé les troisième et quatrième journées de Ligue des Nations dans le groupe 1 de la Ligue A. La première rencontre de cette parenthèse avec les sélections nationales pour les Lusitaniens s’est jouée face à la Pologne le 12 octobre dernier, et s’est soldée par une victoire pour les hommes de Roberto Martinez sur le score de 3 buts à 1. Sur la pelouse du stade nationale de Varsovie, le technicien espagnole a aligné un milieu de terrain avec Ruben Neves, Bernardo Silva, et Bruno Fernandes. Les deux derniers ont cédé leur place à la 90’+1, respectivement à Samu Costa et Otavio. Ainsi, Joao Neves est resté sur le banc l’intégralité de la rencontre. Trois jours plus tard, à l’Hampden Park de Glasgow, le Portugal a affronté l’Ecosse ce mardi soir (0-0), avec pour but de remporter son quatrième match sur quatre matchs dans cette Ligue des Nations. Cependant, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont heurtés à une valeureuse équipe écossaise. Le match nul jusqu’au terme de la rencontre n’a pas permis à Joao Neves d’entrer en jeu et prendre la place de Bruno Fernandes, Palinha, ou encore Vitinha. Ce dernier, son coéquipier au Paris Saint-Germain, a disputé 88 minutes de la rencontre.

Dans ce contexte, Joao Neves devrait retrouver le Campus PSG frais, sans avoir pris part à la moindre seconde au cours de cette trêve internationale avec le Portugal. Sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi (21h sur DAZN) à l’occasion de la J8 de Ligue 1 face au RC Strasbourg, le numéro 87 Rouge & Bleu devrait postuler à une place de titulaire et retrouver la compétition avec de l’allant, et petit sentiment de revanche.