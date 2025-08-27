Kvaratskhelia georgie
Sélections : Khvicha Kvaratskhelia convoqué avec la Géorgie

27 août 2025

Du 1er au 9 septembre prochain, la trêve internationale verra les joueurs du PSG rejoindre les rangs de leur sélection aux quatre coins du monde. En Europe, Khvicha Kvaratskhelia a été convoqué avec la Géorgie.

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi (21h05 sur Ligue 1 +). A l’issue de cette rencontre, le groupe de Luis Enrique devrait être libéré afin de prendre part à la première trêve internationale de la saison 2025 / 2026. A cette occasion, ce sont les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui se joueront pour les différentes nations à travers le monde. La sélection géorgienne reçoit la Turquie le jeudi 4 septembre à 18h, avant de recevoir la Bulgarie le dimanche 7 septembre à 15h. Pour les deux rencontre, Willy Sagnol a fait appel à Khvicha Kvaratskhelia, star de son groupe. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a l’occasion de connaître ses 42e et 43e sélection internationale à 24 ans. En 6 ans, Kvara a inscrit jusqu’ici 18 buts toutes compétitions confondues avec la Géorgie, faisant de lui le troisième meilleur buteur de la Géorgie derrière Georges Mikautadze (20 buts) et Shota Arveladze (26 buts).

