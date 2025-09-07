Kvaratskhelia géorgie
Image : psg.fr

Sélections – Kvaratskhelia buteur avec la Géorgie

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum7 septembre 2025

Titulaire et capitaine avec la Géorgie, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a participé à la victoire facile de sa sélection contre la Bulgarie (3-0).

Après sa défaite face à la Turquie (2-3) jeudi dernier, la Géorgie a disputé ce dimanche après-midi son deuxième match des qualifications à la Coupe du monde 2026. L’équipe de Willy Sagnol s’est largement imposée face à la Bulgarie (3-0).

Le PSG réclame un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale

Deux buts pour Kvaratskhelia durant cette trêve

Titulaire et capitaine, Khvicha Kvaratskhelia a lancé son équipe en ouvrant le score dès la 30e minute de jeu, après une erreur de relance des Bulgares. Nika Gagnidze (44e) et Georges Mikautadze (65e) ont marqué les autres buts de la rencontre. Avec ce succès, la Géorgie occupe provisoirement la deuxième place du groupe, en attendant Turquie / Espagne.

Dans cette rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a disputé 77 minutes avant d’être remplacé. L’ailier du PSG a été l’attaquant le plus percutant de son équipe. Avec 70 ballons touchés, le joueur de 24 ans a délivré deux passes-clés dans cette rencontre et a réussi 5 dribbles sur 6. Véritable poison pour la défense bulgare, « Kvara » a remporté 12 de ses 19 duels et a constamment provoqué ses adversaires. Une véritable montée en puissance pour l’attaquant du PSG, qui termine donc cette première trêve internationale de la saison avec deux réalisations.

  • Le XI de la Géorgie : Mamardashvili – Kakabadze (Lominadze, 83e), Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi – Gagnidze, Kochorashvili (Mamuchashvili, 77e), Mekvabishvili (Guliashvili, 81e), Davitashvili (Lobzhanidze, 83e), Mikautadze (Zivzivadze,77e), Kvaratskhelia (c) (Guliashvili, 77e)

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum7 septembre 2025

Articles similaires

Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

7 septembre 2025
Kimpembe marquinhos

Le message émouvant de Presnel Kimpembe après son départ du PSG

7 septembre 2025
Kimpembe

Officiel – Après 20 ans au club, Kimpembe quitte le PSG

7 septembre 2025
Deschamps dembélé

Deschamps comprend la colère du PSG après les blessures de Dembélé et Doué

7 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page