Sélections – Kvaratskhelia buteur avec la Géorgie

Titulaire et capitaine avec la Géorgie, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a participé à la victoire facile de sa sélection contre la Bulgarie (3-0).

Après sa défaite face à la Turquie (2-3) jeudi dernier, la Géorgie a disputé ce dimanche après-midi son deuxième match des qualifications à la Coupe du monde 2026. L’équipe de Willy Sagnol s’est largement imposée face à la Bulgarie (3-0).

Deux buts pour Kvaratskhelia durant cette trêve

Titulaire et capitaine, Khvicha Kvaratskhelia a lancé son équipe en ouvrant le score dès la 30e minute de jeu, après une erreur de relance des Bulgares. Nika Gagnidze (44e) et Georges Mikautadze (65e) ont marqué les autres buts de la rencontre. Avec ce succès, la Géorgie occupe provisoirement la deuxième place du groupe, en attendant Turquie / Espagne.

Dans cette rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a disputé 77 minutes avant d’être remplacé. L’ailier du PSG a été l’attaquant le plus percutant de son équipe. Avec 70 ballons touchés, le joueur de 24 ans a délivré deux passes-clés dans cette rencontre et a réussi 5 dribbles sur 6. Véritable poison pour la défense bulgare, « Kvara » a remporté 12 de ses 19 duels et a constamment provoqué ses adversaires. Une véritable montée en puissance pour l’attaquant du PSG, qui termine donc cette première trêve internationale de la saison avec deux réalisations.

Le XI de la Géorgie : Mamardashvili – Kakabadze (Lominadze, 83e), Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi – Gagnidze, Kochorashvili (Mamuchashvili, 77e), Mekvabishvili (Guliashvili, 81e), Davitashvili (Lobzhanidze, 83e), Mikautadze (Zivzivadze,77e), Kvaratskhelia (c) (Guliashvili, 77e)

🇬🇪 – 🇧🇬



Kvaratskhelia profite d’une erreur bulgare pour inscrire le premier but de la Géorgie après seulement 30 minutes de jeu !



Kvaratskhelia profite d'une erreur bulgare pour inscrire le premier but de la Géorgie après seulement 30 minutes de jeu !