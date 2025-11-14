Sélections – La Corée du Sud de Lee Kang-In s’impose en match amical

Opposée à la Bolivie en match amical, la Corée du Sud s’est imposée sans forcer (2-0). Le joueur du PSG, Lee Kang-In, a disputé 85 minutes.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, la Corée du Sud va peaufiner ses automatismes lors de rencontres amicales. Et ce vendredi, les Guerriers Taeguk étaient opposés à la Bolivie au Daejeon World Cup Stadium de Daejeon.

85 minutes de jeu pour Lee Kang-In

Sans forcer son talent, l’équipe de Myung Bo Hong s’est imposée sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Heung-Min Son (57e) et Cho Gue-Sung (88e) en seconde période. Titulaire au poste d’ailier droit dans un 4-2-3-1, le joueur du PSG, Lee Kang-In, a disputé 85 minutes dans cette rencontre. Et le numéro 19 parisien a livré un match assez sobre avec 46 ballons touchés et 9 duels remportés sur 13. Avec 4 tirs, le joueur de 24 ans a tenté d’apporter du danger mais s’est confronté à une équipe physique avec 6 fautes subies à son encontre. En revanche, l’ancien de Majorque a montré du déchet dans son jeu avec seulement 72% de passes réussies (18/25). Pour son prochain match amical, la Corée du Sud affrontera le Ghana le mardi 18 novembre.

Le XI de la Corée du Sud : Kim Seung-Gyu – Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Tae-Hyeon, Lee Myung-Jae (Lee Tae-Seok, 76e) – Kim Jin-Gyu (Castrop, 85e), Won Du-Jae – Lee Kang-In (Yang-Min-Hyuk, 85e), Lee Jae-Sung (Bae, 60e), Hwang Hee-Chan (Eom, 76e) – Son Heung-Min (c) (Cho, Gue-Sung, 76e)