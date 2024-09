Sélections – La trêve frustrante de Matvey Safonov

Arrivé au PSG cet été, Matvey Safonov n’a pas encore joué en match officiel avec les Rouge & Bleu. Convoqué avec la Russie lors de cette trêve internationale, il espérait avoir du temps de jeu. Raté.

Première recrue du PSG de l’été, Matvey Safonov a joué son premier match avec les Rouge & Bleu contre Sturm Graz. Mais il n’a pas encore porté le maillot des Rouge & Bleu en match officiel. Malgré ce constat, il a été convoqué par le sélectionneur russe pour participer à deux matches amicaux contre le Vietnam et la Thaïlande. Mais lors de la première rencontre contre les Vietnamiens, largement remportée par les Russes (0-3), il n’était pas titulaire, le sélectionneur russe préférant titulariser Andrey Lunev. Ce dernier a été remplacé par Yevgeni Latyshonok en début de seconde période.

Le match contre la Thaïlande annulé

Le gardien du PSG espérait donc retrouver du temps de jeu lors du deuxième et dernier match de la trêve internationale contre la Thaïlande hier après-midi (15 heures). Mais cette rencontre a été annulée en raison du mauvais temps au Vietnam. En effet, depuis quelques heures, le super typhon Yagi s’est abattu sur le nord du Vietnam avec des vents dépassant les 149 kilomètres par heure et a déjà causé la mort de trois personnes, selon un premier bilan, tandis qu’une douzaine d’autres sont portées disparues. Dans un communiqué, la sélection russe a donné des précisions sur la décision d’annuler la rencontre. « La décision a été prise en tenant compte de la quantité de précipitations déjà tombées et des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 heures à Hanoï. » Pour retrouver les terrains, Matvey Safonov va donc devoir patenter. Avec l’arrivée de la Ligue des champions et l’enchaînement des rencontres, va-t-il avoir sa chance avec le PSG dans les prochaines semaines ? Réponse dans les prochains jours.