Sélections – Le Brésil de Marquinhos arrache le match nul face à l’Australie

Opposé à l’Australie pour son premier match amical de cette trêve internationale, le Brésil de Marquinhos a arraché un match nul dans le temps additionnel (1-1). Une nouvelle prestation difficile pour la Seleção brasileira.

Eliminé dès les 8es de finale face à la Norvège (1-2) lors de la Coupe du monde 2026, le Brésil n’est pas au mieux de sa forme ces derniers mois. Ainsi, cette trêve internationale de septembre devait permettre à l’équipe de Carlo Ancelotti de prendre confiance afin d’entamer une dynamique positive. Mais cette première rencontre amicale face à l’Australie, au Queensland Country Bank Stadium de Townsville, a confirmé que la Seleção brasileira avait encore un long chemin à parcourir avant de rassurer.

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Rayan égalise au bout du temps additionnel

Il a fallu attendre la seconde période pour voir le premier but dans cette rencontre. Les Australiens ont profité d’un magnifique coup franc de Nestory Irankunda (1-0, 68e). Malgré un manque criant d’efficacité offensive et de nouvelles performances décevantes de certains cadres, à l’image de Vinicius Jr, sorti à la 65e minute, les Brésiliens ont arraché le match nul au bout du temps additionnel grâce au remplaçant Rayan (1-1, 90e+5). Les médias brésiliens n’ont pas été tendres avec l’équipe de Carlo Ancelotti. « Les vieux problèmes et les dilemmes de toujours étaient bien présents : la fragilité du dispositif à quatre attaquants, la discrétion des arrières latéraux, les performances en dents de scie de Vini Jr, le débat sur la question de savoir si Endrick mérite ou non d’être titulaire. C’est comme si nous revivions sans cesse le même film – comme si la Coupe du monde n’avait été qu’un petit accroc dans la morosité ambiante de la Seleção », résume Globo Esporte. Le Brésil affrontera une nouvelle fois l’Australie en amical le 29 septembre prochain.

De son côté, le capitaine Marquinhos a disputé l’intégralité de la rencontre (90 minutes). Le défenseur du PSG a livré une copie plutôt propre. « Fidèle à lui-même, il a bien fermé le flanc droit de la défense brésilienne et a remporté la plupart de ses duels », rapporte Globo Esporte, qui lui attribue la note de 6/10.

Le XI du Brésil : Souza – Matheuzinho, Marquinhos (c), Reis (Cunha, 76e), Douglas Santos, Guimarães (Douglas Luiz, 62e), Danilo Santos, Estêvão (Rayan, 76e), Raphinha, Vinicius Jr (Lino, 65e), Endrick (Pedro, 65e).