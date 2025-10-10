Sélections – Le Brésil surclasse la Corée du Sud de Kang-in Lee

Ce vendredi après-midi, le Brésil affrontait la Corée du Sud en match amical. Le Brésil de Lucas Beraldo a surclassé la sélection de son coéquipier au PSG, Kang-in Lee.

La deuxième trêve internationale de la saison 2025-2026 a ouvert ses portes. Quinze joueurs du PSG sont concernés par cette dernière. Certains ont joué leur premier match de la coupure internationale. Ce vendredi après-midi, le Brésil et la Corée du Sud s’affrontaient lors d’un match amical. Cette rencontre concernait deux joueurs du PSG, Lucas Beraldo et Kang-in Lee. Le premier cité était remplaçant au coup d’envoi alors que le milieu offensif était titulaire dans le couloir droit du 5-4-1 du sélectionneur sud-coréen.

Lee a joué 82 minutes de jeu

Cette rencontre a été complètement dominée par la Seleçao, qui n’a fait qu’une bouchée des Sud-Coréens. Estevao a rapidement ouvert le score (1-0, 14e) avant de voir Rodrygo offrir un deuxième but à la sélection brésilienne un peu avant la mi-temps (2-0, 42e). Le Brésil va ensuite frapper à deux reprises en peu de temps en début de seconde période par Estevao (3-0, 48e) et Rodrygo (4-0, 50e), qui s’offrent chacun un doublé. Peu avant les dix dernières minutes de jeu, Vinicius Jr va participer au festival brésilien (5-0, 78e). Malgré ce score fleuve, Lucas Beraldo sera resté sur le banc. De son côté, Lee Kang-in a joué 82 minutes. Les deux sélections vont jouer un dernier match lors de cette trêve internationale. Le Brésil affrontera le Japon, toujours en match amical, mardi (12h30) alors que la Corée du Sud défiera le Paraguay, également lors d’une rencontre amicale, mardi (13 heures).