Sélections – Le Maroc s’impose face au Lesotho, Hakimi retrouve les terrains

Opposé au Lesotho à l’occasion de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2027, le Maroc s’est imposé sans difficulté (2-0). Absent des terrains ces dernières semaines en raison d’une blessure, Achraf Hakimi a effectué son retour à la compétition.

Si les nations européennes disputent la Ligue des nations, sur le continent africain, les sélections ont débuté les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Convoqué par le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, malgré sa blessure à la cuisse contractée face au Stade Brestois (1-0) le 13 septembre dernier, Achraf Hakimi avait manqué la victoire des Lions de l’Atlas face au Gabon (2-0) en raison d’une suspension.

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Hakimi entré en cours de match

À l’occasion de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2027, les Marocains affrontaient le Lesotho, ce mardi après-midi, au Toyota Stadium, en Afrique du Sud. Présent dans le groupe, le latéral droit du PSG a débuté cette rencontre sur le banc. Si le Maroc a montré sa supériorité dans cette rencontre, il a fallu attendre la dernière minute de la première période pour voir Brahim Diaz ouvrir le score (1-0, 45e). En seconde période, la sortie sur blessure de Noussair Mazraoui a permis à Achraf Hakimi de retrouver la compétition à la 69e minute. Le latéral de 27 ans a ensuite assisté au but du break inscrit par Azzedine Ounahi en fin de rencontre (2-0, 82e). Le Maroc enchaîne donc avec un deuxième succès de rang dans ces éliminatoires. Les Lions de l’Atlas disputeront un match amical le 4 octobre face au Ghana. Une occasion pour Achraf Hakimi d’accumuler un peu de temps de jeu avant de retrouver le PSG.

Le XI du Maroc : Bono – Mazraoui (Hakimi, 69e), Aït Boudlal, Diop, El Ouahdi – El Khannouss, El Aynaoui (Ezzalzouli, 68e), Targhalline – Ounahi (El-Faouzi, 84e), Saibari (Bentayeb, 84e), Diaz (Rahimi, 69e).

BUUUUUUTTTTTTTT D’OUNAHI !!! 🎱



LESOTHO 🇱🇸 0–2 MAROC 🇲🇦 pic.twitter.com/FbofcHXBPF — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) September 29, 2026