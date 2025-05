Sélections : Le Portugal avec 4 Parisiens pour le final four de Ligue des Nations

La finale de la Ligue des Champions est dans toutes les têtes du côté des PSG. Les jours qui suivront cette potentielle soirée historique, le club de la capitale libérera un grand nombre de ses joueurs qui rejoindront les rangs de leur sélection afin de prendre part à la trêve internationale.

Les calendriers sont chargés et les temps de repos se font donc de plus en plus rare pour les joueurs internationaux, notamment du côté du Paris Saint-Germain. En effet, engagé sur tous les tableaux possibles jusqu’au bout du bout de la saison 2024 / 2025, et seul représentant du football français pour la prochaine Coupe du Monde des Clubs, le PSG aura à gérer la prochaine trêve internationale, intercalée entre la finale de Ligue des Champions, et la préparation de la nouvelle compétition internationale. De plus, certains internationaux parisiens rejoindront les rangs de leur sélection avec un véritable enjeu. En effet, le Portugal, engagé dans le final four de Ligue des Nations, compte pas moins de 4 joueur du club de la capitale dans sa liste de 27 joueurs convoqués : Gonçalo Ramos, Joao Neves, Vitinha, et Nuno Mendes.

Les 4 joueurs du PSG prendront donc part à la demi-finale de Ligue des Nations face à l’Allemagne le 4 juin prochain, avant de potentiellement disputer la finale le 8 juin face à la France ou l’Espagne.