Sélections : Le Portugal sous le charme de Vitinha

Pour son premier match de préparation à l’Euro 2024, le Portugal s’est imposé face à la Finlande (4-2) ce mardi soir. Une rencontre qu’a disputé en intégralité Vitinha. Le milieu de terrain du PSG a su une nouvelle montrer son meilleur visage et gagner des points en sélection.

Depuis son arrivée en sélection du Portugal, Vitinha a souvent été barré par Bernardo Silva ou Bruno Fernandes. Le statut et le niveau affiché des deux joueurs des clubs de Manchester légitime cette hiérarchie, mais le numéro 17 du PSG ne compte pas baisser les bras, et fera tout pour rabattre les cartes dans la tête de son sélectionneur, Roberto Martinez. Ce dernier, dans la foulée de la victoire en préparation face à la Finlande (4-2), s’est exprimé sur son joueur : « C’est le meilleur Vitinha que j’ai vu en équipe nationale, a confié le sélectionneur Roberto Martinez à l’issue du match. Il a joué au niveau de ce qu’il a montré en Champions League. Aujourd’hui, j’ai vu un Vitinha qui contrôlait le jeu, prenait des décisions impeccables et je pense que nous avons vu un nouveau Vitinha en équipe nationale« . A l’occasion de cette rencontre qui s’est disputé sur la pelouse de l’Estadio José Alvalade, Vitinha est resté sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet finale, et a été décisif grâce à une offrande à Ruben Dias dès la 17e minute de jeu. Le milieu de terrain du PSG a touché le ballon à 124 reprises, et affichant ainsi une réussite de 95% dans ses passes. Une partition qui lui a value la note de 7/10 dans les colonnes du quotidien portugais A Bola ce mercredi matin : « Après une saison exceptionnelle avec les champions de France, le milieu de terrain a offert un véritable récital au milieu de terrain, orientant toujours le jeu portugais avec une grande maîtrise. Il a toujours joué la tête haute et a canalisé les meilleurs mouvements de l’équipe nationale« , ont écris nos confrères lusitaniens.

Un caviar de Vitinha pour Ruben Dias, et le capitaine portugais ouvre le score !



Du côté de O Jogo, les éloges sont une nouvelle fois au rendez-vous : « Vitinha joue avec une légèreté de pied qui facilite tout ce qui l’entoure. Il a libéré ses coéquipiers, les a dégagés et a guidé l’attaque portugaise dans l’axe« .