Sélections : Les joueurs du PSG impressionnent au Portugal

Une semaine après avoir remporté la Ligue des Nations, les Portugais du PSG ont remporté la Ligue des Nations avec leur sélection. L’occasion pour eux, à l’Allianz Arena de Munich, d’impressionner une nouvelle fois.

C’est au terme d’une séance de tirs au but que le Portugal, face à l’Espagne, a remporté la deuxième Ligue des Nations de son histoire. En marge de la remise du trophée, Nuno Mendes s’est vu remettre le titre d’homme du match. En effet, le joueur du PSG, en plus de son premier but en sélection, a été à la passe décisive pour Cristiano Ronaldo pour la deuxième but portugais. Une prestation conclue par son tir au but marqué lors de la séance de penalty, et par les éloges de son coéquipier, Paulinha : « Ce que Nuno Mendes a fait hier et qu’il continue de faire est extraordinaire. Sa saison et son évolution sont extraordinaires. Il est encore un enfant. Tout ce qu’il accomplit est unique et il laissera – il l’a déjà fait – son nom dans l’histoire. Pour moi, c’est clairement le meilleur arrière latéral du monde. À son âge, c’est quelque chose que nous devons valoriser. Nous sommes ravis d’avoir des joueurs comme lui en équipe nationale« .

En conférence de presse d’après-match, Ruben Dias, défenseur central de la Seleçao et Manchester City, a lui rappeler devant les journalistes l’importance, le niveau et l’évolution de Vitinha, un autre joueur du PSG qui a brillé une nouvelle fois sur la pelouse de l’Allianz Arena : « Il a évidemment le droit de penser et de rêver du Ballon d’Or. Cette saison, si ce n’était pas déjà clair pour tout le monde, il a définitivement démontré le genre de joueur qu’il est et ce qu’il est capable de réaliser« . Une course au Ballon d’Or à l’image de la saison collective du Paris Saint-Germain qui place plusieurs de ses joueurs parmi les prétendants.