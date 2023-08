Alors que le mercato touche à sa fin, le PSG voit désormais ses joueurs concernés par leur sélection nationale. En effet, la trêve internationale approche, et les différents sélectionneurs annoncent leur liste au compte goutte.

La prochaine trêve internationale du calendrier 2023/2024 se tiendra du lundi 4 au mardi 12 septembre prochain. Une période durant laquelle de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain prendront leur envol, plus ou moins loin. En effet, les joueurs de l’Equipe de France n’auront qu’un petit trajet à réaliser du Campus PSG de Poissy (78) et Clairefontaine (78). Sont concernés par ce petit voyage : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez. Ce dernier fait son retour en Equipe de France après sa blessure au cours de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Annoncé du côté du PSG avec insistance en cette fin de mercato estival 2023, Randal Kolo Muani est également appelé par Didier Deschamps. Reste à savoir si l’attaquant français rejoindra Clairefontaine depuis Francfort, ou depuis Paris même … .

💼 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 !



Découvrez la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝟐𝟑 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour nos 2 matchs de septembre 🔥



🗓️ 07/09 : 🇫🇷 France 🆚 Irlande 🇮🇪

🗓️ 12/09 : 🇩🇪 Allemagne 🆚 France 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PacrIZpRPw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2023 Twitter : @equipedefrance