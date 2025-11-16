Gonçalo Ramos Portugal

Sélections – Les trois Portugais du PSG titulaires pour affronter l’Arménie

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 novembre 2025

Dans son match décisif face à l’Arménie pour valider son ticket pour le Mondial 2026, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a décidé d’aligner les trois Portugais du PSG.

Après avoir raté le coche face à l’Irlande jeudi dernier, le Portugal n’aura pas le droit à l’erreur, ce dimanche à Porto (15h sur L’Equipe live foot) face à l’Arménie, pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain. Sans Cristiano Ronaldo, suspendu, le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. Le buteur du PSG sort d’une entrée très convaincante face à l’Irlande il y a trois jours. Les deux autres Portugais des Rouge & Bleu, Vitinha et Joao Neves, sont également titulaires dans l’entrejeu.

  • Le XI du Portugal : D. Costa – N. Semedo, Veiga, R. Dias, Cancelo – J. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, G. Ramos, Leao.

Le classement

  1. Portugal – 10 pts (+5)
  2. Hongrie – 8 pts (+2)
  3. Irlande – 7 pts (+1)
  4. Arménie – 3 pts (-8)
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 novembre 2025

Articles similaires

Vitinha portugal

Deux joueurs du PSG titulaires avec le Portugal contre l’Arménie ?

16 novembre 2025
Hakimi

Achraf Hakimi déjà de retour en salle après sa grave blessure

16 novembre 2025
Fabian Ruiz

Ruiz décisif, Mbaye première… Les résultats des internationaux du PSG

16 novembre 2025
Didier Deschamps et Warren Zaïre-Emery

Un large turnover avec trois joueurs du PSG pour la France contre l’Azerbaïdjan ?

16 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page