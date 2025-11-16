Sélections – Les trois Portugais du PSG titulaires pour affronter l’Arménie

Dans son match décisif face à l’Arménie pour valider son ticket pour le Mondial 2026, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a décidé d’aligner les trois Portugais du PSG.

Après avoir raté le coche face à l’Irlande jeudi dernier, le Portugal n’aura pas le droit à l’erreur, ce dimanche à Porto (15h sur L’Equipe live foot) face à l’Arménie, pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain. Sans Cristiano Ronaldo, suspendu, le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. Le buteur du PSG sort d’une entrée très convaincante face à l’Irlande il y a trois jours. Les deux autres Portugais des Rouge & Bleu, Vitinha et Joao Neves, sont également titulaires dans l’entrejeu.

Le XI du Portugal : D. Costa – N. Semedo, Veiga, R. Dias, Cancelo – J. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, G. Ramos, Leao.

Le classement

Portugal – 10 pts (+5) Hongrie – 8 pts (+2) Irlande – 7 pts (+1) Arménie – 3 pts (-8)