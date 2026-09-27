Sélections – L’Espagne de Ruiz et Torres s’impose face à l’Angleterre au terme d’un match spectaculaire

Pour son premier match de phase de groupes de la Ligue des nations, l’Espagne est venue à bout de l’Angleterre au terme d’un match à rebondissements.

L’Espagne et l’Angleterre ont offert un beau spectacle ce samedi soir à Wembley. Pour ce premier match de la phase de groupes de la Ligue des nations, Luis de la Fuente avait décidé d’aligner les deux Parisiens, Fabian Ruiz et Ferran Torres, dès le coup d’envoi. Et il ne fallait pas arriver en retard pour cette rencontre.

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Ferran Torres a manqué d’efficacité

Suite à une erreur de Marc Guéhi, Lamine Yamal a ouvert le score après deux minutes de jeu (1-0, 2e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant parisien Ferran Torres s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (8e). Redoutable avec le double champion d’Europe, la recrue des Rouge & Bleu s’est montré moins efficace avec la Roja, gâchant plusieurs occasions franches (16e, 27e) pour faire le break. Une inefficacité dont a profité l’équipe de Thomas Tuchel. En quelques minutes, les Three Lions ont renversé la rencontre grâce à des réalisations d’Anthony Gordon (1-1, 36e) et d’Harry Kane (1-2, 40e), juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, l’Angleterre aurait pu prendre une avance de deux buts, mais Harry Kane a manqué un penalty en tirant sur la barre transversale (54e). Un tournant dans cette rencontre. Car dans la foulée, c’était au tour du champion du monde 2026 de renverser ce match. Entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt, Alex Baena a d’abord égalisé pour la Roja (2-2, 60e). Puis l’attaquant de l’Atlético de Madrid s’est transformé en passeur décisif pour Mikel Oyarzabal (3-2, 74e). Malgré le forcing de l’Angleterre pour égaliser en fin de rencontre, l’Espagne s’est imposée à Londres dans un match à rebondissements. Pour son prochain match, la Roja affrontera la Croatie mardi.

Titulaires, Fabian Ruiz et Ferran Torres ont respectivement disputé 70 et 55 minutes dans cette rencontre. Le milieu parisien a cédé sa place à Pedri et a souffert face au manque de maîtrise de son équipe. « Le milieu a également souffert du manque de maîtrise de l’Espagne et de la nécessité de contrer l’offensive anglaise. Alors que le score était de 2-1, il a failli égaliser avant la fin de la première mi-temps grâce à un beau tir, mais le ballon est passé de peu à côté, en corner », explique AS. Concernant l’attaquant des Rouge & Bleu, il aurait pu sortir de cette rencontre avec un triplé, mais son inefficacité est pointée du doigt. « Titulaire à la surprise générale, mais à juste titre après un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain, il aurait pu terminer la rencontre avec un triplé. Mais l’un de ses buts a été annulé et il a ensuite manqué deux occasions. Sur la première, il a cru être hors-jeu, puis il n’a plus su s’il devait passer le ballon à Nico ou conclure l’action. Sur la deuxième occasion, après une accélération fulgurante, il a manqué de lucidité et a tiré à côté », résume le quotidien espagnol.

Le face à face raté de Ferran Torres ! L’attaquant du PSG est parfaitement lancé en profondeur, mais le 2-0 attendra



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Oyarzabal pour le 3-2 !! Technique soyeuse de l’Espagnol pour tromper Trafford !



Wembley sous le choc, le champion du monde espagnol mène à nouveau dans ce match fou #ANGESP pic.twitter.com/D87u21emey — L’Équipe (@lequipe) September 26, 2026