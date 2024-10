Pas convoqué dans la liste initiale du Brésil pour la trêve internationale d’octobre, le défenseur du PSG, Lucas Beraldo, a finalement été appelé en renfort.

Auteur d’un début de saison difficile avec le PSG, à un poste de latéral gauche qui ne lui convient pas, Lucas Beraldo devait rester à Paris lors de cette trêve internationale d’octobre. En effet, le Brésilien de 20 ans n’a pas été convoqué par le sélectionneur du Brésil, Dorival Jr, pour les deux rencontres en Amérique du Sud.

Beraldo profite de la blessure de Bremer

Mais la grosse blessure du défenseur de la Juventus Turin, Gleison Bremer, va profiter au joueur parisien. En effet, après la victoire renversante de la Juve face au RB Leipzig en Ligue des champions (2-3), le coach turinois, Thiago Motta, a appris une mauvaise nouvelle. Son défenseur souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera absent pour une longue durée. Et afin de compenser ce forfait, le Brésil a décidé d’appeler en renfort Lucas Beraldo. « Malheureusement, nous avons eu la nouvelle d’une grave blessure de Bremer, un joueur qui mérite tout notre respect, notre considération, notre affection et le soutien de nos fans, afin qu’il puisse revenir le plus tôt possible. Pour le remplacer, nous faisons appel à Beraldo, du PSG », a déclaré le sélectionneur, Dorival Jr, dans un communiqué. Lucas Beraldo retrouvera donc son coéquipier Marquinhos pour affronter le Chili (10 octobre) et le Pérou (15) dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026.