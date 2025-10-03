Beraldo Brésil
Sélections – Lucas Beraldo convoqué avec le Brésil

3 octobre 2025

Après le match du PSG contre Lille, la deuxième trêve internationale de la saison va avoir lieu. Cette dernière va concerner Lucas Beraldo, convoqué avec le Brésil.

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse de Lille dans le cadre de septième journée de Ligue 1. Après ce choc, la deuxième trêve internationale de la saison 2025-2026 va avoir lieu. Ces dernières va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG. Ce sera le cas de Lucas Beraldo.

De retour en sélection

Absent des dernières convocations du Brésil en raison du manque de temps de jeu au PSG, le défenseur central fait son retour dans la liste de Carlo Ancelotti pour les matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, les 10 et 14 octobre prochains. En ce début de saison, Lucas Beraldo a participé à quatre matches (un but). Blessé et absent plusieurs semaines, Marquinhos n’est bien évidemment pas présent dans les joueurs convoqués par l’ancien coach du PSG

La liste du Brésil

  • Gardiens : Bento, Ederson, Souza
  • Défenseurs : Henrique, Augusto, Santos, Militao, Bruno, Gabriel, Beraldo, Vanderson, Wesley
  • Milieux : André, Guimaraes, Casemiro, Gomes, Joelinton, Paqueta
  • Attaquants : Estevao, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Cunha, Richarlinson, Rodrygo, Vinicius JR

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2025

