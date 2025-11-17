Illia Zabarnyi

Sélections : L’Ukraine d’Illia Zabarnyi prend la direction des barrages pour la CdM 2026

Pour le compte des qualifications à la Coupe du Monde 2026, le PSG a vu beaucoup de ses joueurs engagés dans la course. Cette dernière prendra officiellement fin mardi, mais se ferme déjà pour l’Ukraine d’Illia Zabarnyi.

La trêve internationale se referme pour l’Ukraine d’Illia Zabarnyi, sur une note positive. En effet, dans le groupe D de l’Equipe des France, le défenseur central du PSG et ses coéquipiers ont su conforter leur deuxième place synonyme de barrage pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Au terme d’une rencontre cruciale et couperet, les Ukrainiens se sont imposés 2-0 face à l’Islande. Illia Zabarnyi a disputé l’intégralité de la rencontre, et devrait donc répondre présent à la fin du mois de mars prochain pour pour le tournoi des barrages zone Europe.

