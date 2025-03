Sélections – Marquinhos convoqué avec le Brésil

Dans son calendrier intense, le PSG verra sa série de matches être stoppée par la première trêve internationale de l’année dans dix jours.

En grande forme en cette année 2025, le PSG verra prochainement ses joueurs être éparpillés aux quatre coins du monde. En effet, la première trêve internationale de l’année aura lieu après la rencontre face à l’Olympique de Marseille le 16 mars prochain. Une coupure qui devrait concerner la quasi totalité de l’effectif de Luis Enrique.

Marquinhos appelé par Dorival Jr, Beraldo absent de la liste

Et les premières listes commencent à être dévoilées. Ce jeudi, le Brésil a dévoilé la sienne pour les deux prochaines rencontres de la phase de qualifications à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. À cette occasion, la Seleção brasileira sera opposée à la Colombie (vendredi 21 mars à 1h45, 13e journée) et puis à l’affiche face à l’Argentine (mercredi 26 mars à 01h00, 14e journée). Et le sélectionneur brésilien a décidé de convoquer le capitaine parisien, Marquinhos, pour ces deux rencontres capitales. En revanche, l’autre Brésilien du PSG, Lucas Beraldo, ne fait pas partie de la liste de Dorival Jr. À noter le retour de l’ancien Parisien, Neymar Jr. Une première pour le numéro 10 depuis plus d’un an, lui relance actuellement sa carrière du côté de Santos. Pour rappel, dans cette phase de qualifications à la Coupe du monde 2026, le Brésil est cinquième du classement (18 pts) avec 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites, loin devant le leader argentin (25 pts).

La liste du Brésil

Gardiens : Alisson, Bento, Ederson

: Alisson, Bento, Ederson Défenseurs : Danilo, Gabriel, Arana, Ortiz, Marquinhos , Murillo, Vanderson, Wesley

: Danilo, Gabriel, Arana, Ortiz, , Murillo, Vanderson, Wesley Milieux : André, B.Guimaraes, Gerson, Joelinton, Cunha, Neymar Jr

: André, B.Guimaraes, Gerson, Joelinton, Cunha, Neymar Jr Attaquants : Estevão, João Pedro, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Jr

