Sélections – Marquinhos convoqué avec le Brésil

Capitaine du PSG et du Brésil, Marquinhos a été convoqué par le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, pour la trêve internationale de septembre.

Après leur déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, les joueurs du PSG seront concernés par la première trêve internationale de la saison 2025-2026. Et les listes des sélectionneurs vont être annoncées au compte-gouttes dans les jours à venir. Ce lundi soir, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a dévoilé sa liste pour cette coupure internationale.

Marquinhos appelé, Beraldo absent de la liste

Et le défenseur du PSG, Marquinhos, sera bien de la partie pour disputer les deux rencontres contre le Chili (le 4 septembre) et la Bolivie (le 9 septembre), dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. En revanche, Lucas Beraldo n’a pas été convoqué. À noter qu’aucun Brésilien du Real Madrid (Eder Militão, Rodrygo et Vinicius Jr) n’a été appelé pour ce rassemblement. De même pour Neymar Jr, qui a été touché à une cuisse lors d’un entraînement avec son club de Santos. « Il y a de nouveaux joueurs dans cette deuxième sélection. Neymar n’en fait pas partie, il a eu un petit problème la semaine dernière. Mais nous n’avons pas besoin de tester Neymar, tout le monde connaît Neymar : le staff, la sélection, les supporters brésiliens. Comme tous les autres, Neymar doit être en bonne condition physique pour aider la sélection nationale à bien figurer lors de la Coupe du monde », a déclaré le sélectionneur brésilien devant les médias. Suspendu pour le premier match face au Chili, Vinicius Jr est donc laissé au repos par le staff de la Seleção brasileira. Pour rappel, le Brésil s’est déjà qualifié pour le Mondial 2026.

La liste du Brésil

Gardiens : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Souza (Corinthians)

: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Souza (Corinthians) Défenseurs : Alexsandro (LOSC), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zénith), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG) , Vanderson (AS Monaco), Wesley (AS Roma),

: Alexsandro (LOSC), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zénith), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel (Arsenal), , Vanderson (AS Monaco), Wesley (AS Roma), Milieux : Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham),

: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham), Attaquants : Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zénith), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelone), Richarlison (Tottenham)