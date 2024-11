Sélections – Marquinhos convoqué par le Brésil

Le PSG doit encore jouer trois matches avant de voir une nouvelle trêve internationale débarquer. Cette dernière concernera de très nombreux joueurs parisiens, dont Marquinhos.

Si le PSG enchaîne les matches ces dernières semaines, il va de nouveau s’arrêter pendant quinze jours durant ce mois de novembre. En effet, après les rencontres contre Lens ce samedi après-midi, l’Atlético de Madrid mercredi soir et Angers le 9 novembre, la dernière trêve internationale de l’année 2024 battra son plein. Comme lors des deux précédentes, un très grand nombre de joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections nationales respectives.

Lucas Beraldo encore absent

Ce sera le cas pour Marquinhos. Le capitaine du PSG, cadre de la sélection brésilienne, a été convoqué par Dorival Junior, le sélectionneur de la Seleçao pour les matches de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre le Vénézuela (14 novembre) et l’Uruguay (19 novembre). Plus en difficulté ces dernières semaines avec le PSG, Lucas Beraldo ne figure pas dans cette liste, comme lors du dernier rassemblement. Autre absent notable, Endrick. De retour sur les terrains après un an d’absence, Neymar n’a pas non plus été convoqué. Le sélectionneur et le joueur ne veulent pas précipiter son retour, lui qui n’a joué que 13 minutes en un an.

La liste du Brésil