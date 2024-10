Sélections – Milan Skriniar convoqué avec la Slovaquie

Après le match de Nice dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG va voir de très nombreux joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas de Milan Skriniar.

Un mois après la dernière trêve internationale, le PSG va de nouveau s’arrêter pendant quinze jours à l’issue de la rencontre contre Nice dimanche soir pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Une rencontre que ne devrait pas disputer Milan Skriniar. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, l’ancien de l’Inter Milan était invité à se trouver un club cet été. Mais le défenseur central n’a pas trouvé preneur.

Il a plus de minutes avec la sélection qu’avec le PSG

Cette saison, il n’a disputé que deux rencontres avec le PSG, lors de la victoire de Brest où il était titulaire et où il a joué l’intégralité du match et une entrée en jeu pour 21 minutes contre Rennes. Malgré ce faible temps de jeu, il conserve la confiance de son sélectionneur, Francesco Calzona, qui comme en septembre, a convoqué le numéro 37 du PSG pour les matches de Ligue des Nations contre la Suède le 11 octobre (20h45) puis l’Azerbaïdjan le 14 (20h45). Capitaine de la sélection slovaque, Milan Skriniar va ainsi pouvoir accumuler du temps de jeu et de la confiance, lui qui avait disputé l’intégralité des deux rencontres de la Slovaquie en septembre et qui risque de jouer très peu avec le PSG lors des prochains mois.

Le programme de la trêve internationale de Milan Skriniar