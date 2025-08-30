Sélections – Quatre joueurs du PSG sélectionnés avec le Portugal

Le PSG joue ce soir contre Toulouse son dernier match avant la première trêve internationale de la saison. Cette dernière va concerner les quatre joueurs portugais du PSG.

Si la saison 2025-2026 vient à peine de commencer, elle va déjà être stoppée par une trêve internationale. Lors de cette dernière, le PSG va voir quasiment l’intégralité de son effectif rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas pour Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos.

L’Arménie et la Hongrie au programme du Portugal

Les quatre joueurs du PSG ont en effet été convoqués par Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, pour les rencontres des Qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Arménie le samedi 6 septembre à 18 heures et la Hongrie le mardi 9 septembre à 20h45. Lors de l’annonce de cette liste, dans laquelle figure également Cristiano Ronaldo, mais pas Rafael Leao, blessé, le sélectionneur portugais a rendu un hommage à Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de la route en compagnie de son frère André Silva en juillet dernier.