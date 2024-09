Sélections : Touché à la cheville, Vitinha rentre à Paris

A l’occasion de la trêve internationale, le Portugal de Vitinha s’est imposé (2-1) face à la Croatie. Une rencontre au terme de laquelle (89e) le milieu de terrain du PSG est sorti sur blessure touché à la cheville.

Après avoir rendu une belle copie avec sa sélection du Portugal face à la Croatie à l’occasion de la première journée de la Ligue des Nations, Vitinha est sorti en toute fin de match (89e) touché à la cheville. Au sortir de la rencontre, en conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Roberto Martinez a déclaré à propos de son joueur de 24 ans : « L’évaluation médicale reste à faire, mais il est certain qu’il ne pourra pas jouer le match contre l’Écosse en raison d’un problème à la cheville, mais nous évaluerons la situation dans les prochaines 48 heures« . Après avoir acté son forfait face à l’Ecosse ce dimanche 8 septembre (20h45), la sélection du Portugal annonce que Vitinha a quitté le rassemblement du Portugal. Ainsi, le numéro 17 parisien devrait retrouver le Campus PSG dans les prochaines heures afin de se remettre sur pied et postuler aux prochaines échéances du Paris Saint-Germain : le 14 septembre vs Brest (J4 ; 21h sur DAZN) & le 18 septembre vs Gérone (J1 LdC ; 21h sur Canal +).