Les prochains mois du PSG sur le plan médiatique seront animés par le marché des transferts mais aussi par l’Euro 2024. Comme c’est le lot de tous les grands clubs, le Paris Saint-Germain comptera de nombreux internationaux en Allemagne cet été.

L’Euro 2024 se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Pour ce championnat d’Europe, le PSG comptera de nombreux joueurs internationaux mobilisés avec leur sélection. Parmi eux, quatre portugais. En effet, la nation lusitanienne est qualifiée pour ce tournoi, et a annoncé sa liste de 26 joueurs qui traverseront le Rhin dans les semaines à venir. Le sélectionneur Roberto Martinez a fait appel aux services de Gonçalo Ramos, Vitinha, Danilo Pereira et Nuno Mendes. En ce sens, tous les Portugais du Paris Saint-Germain tiennent leur rang d’international. Toujours sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027, Renato Sanches sera lui de retour de prêt de l’AS Roma, retrouvera le Campus PSG et y restera le temps de trouver une porte de sortie, ou de faire son temps sous les cieux parisiens … .