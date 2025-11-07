Sélections – Trois joueurs du PSG convoqués avec le Portugal

Après le match contre Lyon, de nombreux joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections nationales portugaises. Ce sera le cas pour trois joueurs portugais.

La dernière trêve internationale de l’année 2025 ouvrira ses portes à l’issue de la rencontre entre Lyon et le PSG dimanche soir (20h45, Ligue 1+) pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Une pause internationale qui va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG. Ce sera le cas pour trois des quarts portugais de l’effectif des Rouge & Bleu.

Une qualification à la Coupe du monde à aller chercher

Ce vendredi après-midi, Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, a dévoilé sa liste pour les matches de Qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l’Irlande le 13 novembre (20h45) et l’Arménie le 16 novembre (15 heures). Les Portugais voudront valider leur qualification pour le Mondial avec ces deux matches. Vitinha, Joao Neves, qui a repris la compétition contre Lorient, la semaine dernière, et Gonçalo Ramos font partie de la liste. Ce n’est évidemment pas le cas de Nuno Mendes, victime d’une entorse du genou gauche lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich mardi lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions et qui sera absent plusieurs semaines.

