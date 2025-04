Sélections : Un Portugais du PSG absent face au Danemark

A l’occasion de cette trêve internationale, les quatre Portugais du PSG sont engagés en Ligue des Nations avec la Seleçao. Cependant, l’un d’entre eux manquera le quart de finale aller face au Danemark ce jeudi soir.

Cette trêve internationale est l’occasion pour les nations de la Ligue A en Ligue des Nations de disputer les quarts de finale et arracher leur ticket pour le final four qui se jouera au moins de juin prochain. Le Portugal dispute sa double confrontation face au Danemark, et la démarre ce jeudi à 20h45. Si pour le rassemblement c’est les quatre Portugais du Paris Saint-Germain ont été convoqués par Roberto Martinez, pour la rencontre du jour, Gonçalo Ramos manquera à l’appel selon le média lusitanien Sport TV. L’attaquant ne sera pas sur la feuille de match ce soir à Copenhague, tout comme son coéquipier Francis Conceiçao. Reste à savoir la raison de cette absence, et si la situation évoluera d’ici ce dimanche 23 mars et le match retour qui se jouera au Portugal, à Lisbonne.