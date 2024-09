Sélections : Un succès pour le Maroc d’Achraf Hakimi

Dans la course à la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc concoure en étant déjà qualifié en tant que pays hôte. L’occasion pour les Lions de l’Atlas d’effectuer des tests et ajustements durant les trêves internationales. Malgré ça, Achraf Hakimi reste un élément indéboulonnable de cette sélection.

La première journée des qualifications à la CAN 2025 a réservé au Maroc une rencontre face au Gabon. Les hommes de Walid Regragui se sont imposés 4-1 face à Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi a disputé l’intégralité de la rencontre … sur le flanc gauche de la défense. En effet, le sélectionneur du Maroc, en amont de la rencontre, avait déclaré que la possibilité pour le joueur de 25 ans de changer de côté était bien une solution, afin de replacer Noussair Mazraoui à droite. Un rôle qui n’est pas totalement inconnu pour Achraf Hakimi, tant il l’avait tenu sous les ordres du sélectionneur Hervé Renard. Au cours de cette victoire face au Gabon, le latéral droit parisien a touché le ballon à 75 reprises, réussi 93% de ses passes (51/55), fait 2 passes clés et remporté 6 de ses 11 duels disputés. Au sein d’un Maroc dominateur, Achraf Hakimi a su rester l’élément important qu’il est en sélection, et surfé sur la bonne dynamique qu’il connaît également en ce début de saison avec le Paris Saint-Germain.

Le prochain rendez-vous pour le Maroc et Achraf Hakimi sera un déplacement au Lesotho ce lundi 9 septembre, quatre jour avant PSG – Brest, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.