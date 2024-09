A l’occasion de la trêve internationale, le Portugal a affronté la Croatie dans le cadre de la première journée de Ligue des Nations. Une victoire pour les Lusitaniens et une belle copie rendue par Vitinha, salué par la presse portugaise.

Pour le compte de la J1 de Ligue des Nations dans la Ligue A, le Portugal a reçu la Croatie à l’Estadio da Luz de Lisbonne. Les hommes de Roberto Martinez se sont imposés sur le score de 2 buts à 1, notamment grâce au 900e but de Cristiano Ronaldo en carrière. Une page de l’histoire à laquelle Nuno Mendes a participé en délivrant la passe décisive au quintuple Ballon d’Or. S’il a disputé l’intégralité de la rencontre, le latéral gauche n’est pas celui qui a attiré la lumière au lendemain de cette victoire. En effet, outre cette barre symbolique atteinte par la légende du football, les canards lusitaniens ont retenu la copie rendue par un autre joueur du PSG : Vitinha. Le milieu de terrain continue son ascension vers les sommets en se montrant indispensable en club comme en sélection. Le numéro 17 parisien est sorti touché à la cheville à la 90e minute, mais a eu le temps de démontrer une nouvelle fois tout son talent en étant le joueur qui a touché le plus de fois le ballon (114), celui qui affiche le meilleur pourcentage de réussite sur ses passes (101/103 soit 98%), ou encore en ayant remporté 4 de ses 5 duels disputés*.

🚨 Roberto Martinez affirme que Vitinha ne jouera pas contre l’Ecosse après sa sortie en jeu ce soir :



"Il est encore trop tôt pour connaître l'évaluation médicale, mais il est définitivement forfait pour le match contre l'Écosse." ❌🇵🇹 pic.twitter.com/JW9xYbGLyz — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 5, 2024 X : @CanalSupporters

Une prestation qui n’est pas passé inaperçue aux yeux de nos confrères portugais qui relatent dans les colonnes de Record : « Le maître du ballon ! Il a été le seul joueur à faire plus de cent passes, en réussissant 100 sur 102, et cette efficacité est encore plus remarquable quand on regarde le match et qu’on voit qu’il a presque toujours pris la bonne décision, donnant de la fluidité aux mouvements du Portugal. Il a combiné avec Cristiano Ronaldo pour l’un des bons coups de l’équipe à la 82e minute. En définitive, il a donné raison à ceux qui le plaçaient parmi les 30 nommés pour le Ballon d’Or, mais il a surtout montré une fois de plus qu’il doit être un pilier de l’équipe nationale« . Seule ombre au tableau, la blessure de Vitinha. Comme évoqué précédemment, le milieu de terrain est sorti sur blessure dans les derniers instants de la rencontre cédant sa place à Pedro Goncalves. Touché à la cheville, le Parisien est d’ores et déjà forfait pour le second match de cette trêve internationale ce dimanche en Ecosse : « L’évaluation médicale reste à faire, mais il est certain qu’il ne pourra pas jouer le match contre l’Écosse en raison d’un problème à la cheville, mais nous évaluerons la situation dans les prochaines 48 heures« , a déclaré Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal après la victoire face à la Croatie. Ainsi, Vitinha pourrait faire son retour au Campus PSG plus tôt que prévu, et faire ses soins avec le staff Rouge & Bleu afin de limiter la casse, ou se remettre sur pied. Pour rappel, le PSG retrouvera la compétition le vendredi 14 septembre prochain (21h sur DAZN) avec la réception du Stade Brestois pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

*Source : Sofascore