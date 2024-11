Hier soir, six joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales. Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi ont tous joué et gagné. Désiré Doué a concédé le nul avec les Espoirs.

Lors de cette dernière trêve internationale de l’année 2024, le PSG a vu 17 de ses joueurs rejoindre leurs sélections respectives. Hier soir, six d’entre eux étaient concernés par des matches. Leader de sa poule de Ligue des nations, le Portugal recevait la Pologne pour officialiser son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Pour cela, il devait obtenir au moins un point. Pour cette rencontre contre les Polonais, Roberto Martinez avait décidé de titulariser Nuno Mendes et Joao Neves. Le latéral gauche du PSG a joué presque toute la rencontre et a été apporté le surnombre en attaque, lui qui jouait comme troisième défenseur central lorsque la Seleçao avait le ballon. Il a été décisif avec une passe décisive sur le premier but portugais inscrit par Rafael Leao après un magnifique rush et un très beau centre qui a trouvé la tête du Milanais. De son côté, Joao Neves a tenté des choses et réussi de belles interceptions, mais a été remplacé à la mi-temps par son coéquipier du PSG, Vitinha. Son sélectionneur a justifié ce changement en expliquant ne pas vouloir prendre de risque avec le numéro 87 du PSG, lui qui avait reçu un carton jaune. Vitinha a redonné vie au jeu du Portugal, qui butait sur le bloc bas polonais. Il a réalisé une très belle performance avec nottament deux passes décisives. Le Portugal s’est finalement imposé 5-1 et a assuré sa qualification pour les quarts de finale et même la première place de son groupe.

Hakimi également décisif avec le Maroc

De son côté, l’Espagne était déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations. En cas de succès contre le Danemark, la Roja pouvait s’assurer de la première place de son groupe avant la dernière journée de la phase de poules. Et c’est chose faite avec une victoire grâce à des buts d’Oyarzabal et Perez. Isaksen a réduit l’écart en fin de match (1-2). Les Espagnols ont totalement dominé la première période avant de voir les Danois afficher un tout autre visage en deuxième mi-temps et être proches d’égaliser. Dans un second acte plus débridé, les Espagnols ont assuré l’essentiel, la victoire et la première place de leur groupe. Légèrement diminué, lui qui a raté des entraînements cette semaine, Fabian Ruiz est entré en jeu à la 60 minute. Le numéro 8 du PSG a été fautif sur le but danois. Sa passe en retrait à son gardien a été interceptée par Isaksen qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide. Le Maroc, déjà qualifié pour la CAN 2025, affrontait le Gabon hier soir lors des Éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations. Et les coéquipiers d’Achraf Hakimi, titulaire et qui a joué l’intégralité de la rencontre, n’ont fait qu’une bouchée des Gabonais. Surpris d’entrée par le Gabon et un but de Bouanga (4e), le Maroc s’est rapidement ressaisi et a inscrit un but par l’intermédiaire de Harkass sur une passe décisive du numéro 2 du PSG. Les Lions de l’Atlas vont ensuite dérouler pour finalement s’imposer 5-1 grâce à des buts de Diaz (20e,23e), En-Nesyri (81e) et Saibari (90e). Enfin, l’équipe de France espoirs affrontait l’Italie pour le compte d’un match amical. Convoqué lors de ce rassemblement, Désiré Doué débutait sur le banc. Il est entré en jeu à la 62e minute en remplacement d’Arnaud Kalimuendo. Dans un match plaisant, les Bleuets ont concédé le nul contre les Italiens. Rayan Cherki a été l’homme de cette rencontre avec un but et une passe décisive.