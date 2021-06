Voilà qui va faire parler. Selon les informations du journal sportif espagnol AS, le PSG a entamé des discussions pour signer Cristiano Ronaldo (36 ans) cet été. Et la Juventus est disposée à négocier sa dernière année de contrat puisque Massimiliano Allegri – de retour sur le banc – n’est pas forcément CR7 compatible. Paris discuterait donc actuellement avec l’entourage de l’international portugais, avec son aval. Lionel Messi étant parti pour prolonger au FC Barcelone, Cristiano devient une autre forme d’opportunité alors que le flou demeure concernant Kylian Mbappé (sous contrat jusqu’en 2022). “Economiquement, le PSG considère aussi l’arrivée de Cristiano comme une bonne affaire. Nike, la marque qui habille le Portugais, est la même qui sponsorise les Parisiens, donc la signature serait bénéfique pour les trois parties. De plus, il deviendrait l’image de la Coupe du monde au Qatar“, écrit le quotidien madrilène. “La Juventus demande entre 25 et 30 millions pour son transfert, mais il peut accepter un troc avec Mauro Icardi . L’Argentin a toujours été adoré par le CA de la Juventus et Max Allegri a déjà donné son feu vert à l’opération.” Au cours de ces mois, Jorge Mendes a cherché un nouveau défi pour Cristiano. Un retour à Manchester United avait été évoqué.