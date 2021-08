Pas de Cristiano ou Lewandowski, pas d’investissement sur Aouar ou Tchouameni, pas d’opportunité de marché… Selon le journal sportif madrilène AS pour le Real Madrid c’est “Mbappé ou personne”. L’effort va se concentrer sur l’attaquant de 22 ans sous contrat avec le PSG pour une dernière saison. Du côté de Marca, on explique que l’émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, et le président du Real, Florentino Pérez, sont les hommes clés dans le dossier Mbappé version 2021. Pour le quotidien sportif, c’est avant tout l’émir qu’il faut convaincre cet été. Marca affirme également que le Real Madrid est actif sur le dossier Erling Haaland, le buteur norvégien du BvB. D’autant plus qu‘à compter du 1er septembre l’attaquant aura une clause libératoire (possiblement) de 75 millions d’euros. La conséquence d’un mécanisme juridique activé qui lui permettra de quitter le Borussia Dortmund lors des prochains marchés des transferts sans que le club allemand ne puisse s’y opposer.