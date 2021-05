Selon Rac1, le Barça pense avoir été abusé par Neymar

Neymar Jr a resigné au PSG jusqu’en 2025, les médias catalans doivent maintenant le digérer. Pas évident. Surtout chez la radio catalane la plus importante : RAC 1. Celle-ci disait il a quelques jours que Neymar était l’objectif n°1 du FC Barcelone, club pourtant endetté à la hauteur de 1.1 milliard d’euros… Mais on pensait dans ce média notable que le nouveau président, Joan Laporta, avait des solutions. “Ils sont confiants quant à une signature du Brésilien” disait même la radio catalane. Changement de discours maintenant après la douche froide : le clan Neymar aurait tout simplement utilisé le Barça pour mieux négocier avec le PSG. “Les émissaires du Barça étaient à Paris il y a un mois et ont rencontré Neymar pendant une journée entière”, assure le service des sports de RAC1. “Le Brésilien les avait informés qu’il voulait revenir et qu’il ne voyait pas de projet gagnant au PSG. Au Barça, ils sont déçus du joueur, ils se sentent utilisés.” Page enfin tournée ?