Selon Sky Sport, le PSG a donné un bon de sortie à Rafinha

Ancien joueur de l’Inter, Rafinha pourrait retrouver la Serie A. En tout cas, le milieu de terrain brésilien pourrait quitter le PSG sous la forme d’un prêt. C’est ce que rapporte Sky Sport en Italie. Barré par une concurrence féroce à Paris, le joueur de 28 ans sous contrat jusqu’en 2023 (coté 15M€ par Transfermarkt) pourrait faire le choix du temps de jeu d’ici la fin du mois. En Italie on flaire l’affaire car le PSG pourrait prendre en charge une partie de son salaire. Mais on n’exclut pas que dans d’autres pays on tente aussi de sauter sur l’opportunité.