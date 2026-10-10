Semaine cruciale pour le choix du futur stade du PSG

Souhaitant devenir propriétaire de son propre stade, le PSG devrait accélérer dans ce dossier durant la semaine qui arrive. Il doit rencontrer une dernière fois les trois candidats pour l’installation de son futur stade.

Pour continuer son développement, le PSG compte devenir propriétaire de son stade. Dans cette optique, le club de la capitale a deux solutions. Soit racheter le Parc des Princes et faire des travaux d’agrandissement de son enceinte historique, soit construire son propre stade. Pour cette deuxième option, il a choisi deux villes, Poissy et Massy. Les dirigeants parisiens aimeraient rapidement faire leur choix. Et comme le rapporte la radio ICI Paris Ile-de-France, les trois candidats vont tenir leur ultime comité de pilotage la semaine prochaine. Selon les informations de la radio francilienne, ce mardi 13 octobre en fin de journée, le PSG ira visiter pour la 4e et dernière fois les abords du terrain proposé par le département des Yvelines sur une partie du site Stellantis à Poissy.

À lire aussi : Poissy pousse pour convaincre le PSG de construire son stade dans la ville

Le PSG veut acter son choix avant la fin de l’année 2026

Puis, jeudi 16 octobre, une grosse journée attend les responsables du club. Le matin, ils se déplacent pour la quatrième fois à Massy en Essonne, sur la friche de 90 hectares de la ZAC de la Bonde. L’après-midi, ils seront en terrain connu avec la visite… du Parc des Princes. ICI Paris Ile-de-France explique qu’après ces trois réunions, l’enjeu du côté du PSG est de prendre une décision assez rapide, d’ici la fin de l’année 2026, pour son futur projet de stade. Un stade plus grand, plus polyvalent, capable d’accueillir matchs et concerts pour 70 à 80 000 spectateurs et non plus 48 000 comme actuellement au Parc des Princes, avance la radio.



