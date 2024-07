Semaine décisive dans le dossier Victor Osimhen ?

Alors que la piste Victor Osimhen semblait s’être refroidie pour le PSG, elle est repartie de plus belle ces derniers jours. La semaine qui arrive pourrait être décisive dans ce dossier.

Cet été, pour renforcer son attaque, le PSG n’avait pas forcément comme objectif de recruter un avant-centre. Avec les présences de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens privilégiaient plutôt de s’offrir un ailier. Même s’il souhaite toujours renforcer ses ailes, il pourrait tout de même s’offrir un numéro 9 lors de ce mercato estival. Et la piste la plus chaude se nomme Victor Osimhen. Encore sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2026, l’international nigérian a un bon de sortie pour cet été.

Naples a trouvé son remplaçant

Ce dossier s’annonce tout de même compliqué, Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, souhaitant récupérer 130 millions d’euros pour l’ancien lillois. Une somme que ne compte pas mettre le PSG. Les négociations se poursuivent entre les deux parties pour essayer de trouver un accord qui comblera toutes les parties. Comme le rapporte Gianluca Di Marzio, Naples a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Romelu Lukaku. Le club italien et l’international belge ont trouvé un accord, Naples devant maintenant s’entendre avec Chelsea sur le montant du transfert. Les Blues souhaiteraient récupérer 35 millions d’euros, alors que Naples voudrait payer un peu moins. La vente de Victor Osimhen pourrait aider dans ce dossier, avance le journaliste. Selon lui, la semaine qui arrive pourrait être décisive pour l’avenir de Victor Osimhen. Gianluca Di Marzio conclut en expliquant que le PSG continue de travailler sur l’achat du buteur napolitain, en espérant une issue favorable rapidement.