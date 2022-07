Depuis son intronisation dans l’organigramme du PSG, Luis Campos avance ses pions sur le marché des transferts. En effet, le nouveau conseiller sportif des Rouge & Bleu travaille déjà sur de nombreux dossiers afin de renforcer l’équipe parisienne. Ainsi, plusieurs postes ont été ciblés : défenseur central, milieu de terrain et attaque. Et certaines pistes sont sur la bonne voie. Parmi l’une des plus commentées est celle menant à Milan Skriniar, et la semaine qui arrive pourrait être décisive dans ce dossier.

Accélération des négociations en début de semaine ?

En effet selon TuttoSport et le Corriere dello Sport, l’Inter s’attend à négocier de nouveau avec le PSG au début de cette semaine pour Milan Skriniar après leur rendez-vous de vendredi. Du côté du premier média cité, on explique que le PSG est “toujours optimiste” sur ce dossier. Le défenseur slovaque a accepté l’offre de 7 millions d’euros de salaire annuel du club de la capitale. Pour le Corriere della Serra, les discussions entre les deux clubs arriveraient même dans leur “phase finale” pour un deal autour de 65 millions d’euros avec bonus. Le directeur sportif interiste, Giuseppe Marotta, pourrait même donner son feu vert pour la conclusion de ce transfert “ce mardi ou mercredi” toujours selon le quotidien transalpin. Milan Skriniar deviendra-t-il la deuxième recrue parisienne cette semaine ? Réponse dans les prochains jours.