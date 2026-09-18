Mayulu équipe de France Espoirs
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Senny Mayulu convoqué avec l’équipe de France Espoirs

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas18 septembre 2026

Les convocations pour la trêve internationale s’accélèrent ces dernières heures. Senny Mayulu a été convoqué avec l’équipe de France Espoirs. 

La première trêve internationale de la saison 2026-2027 va ouvrir ses portes ce lundi. Cette dernière va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG. Ces derniers auront entre trois et quatre matches avec leurs sélections nationales respectives. Ce vendredi, Gérald Baticle a dévoilé sa liste pour l‘équipe de France Espoirs et pour les matches de Qualifications à l’Euro Espoirs 2027 contre l’Islande, le 25 septembre, l’Estonie, le 29, le Luxembourg, le 3 octobre, et la Suisse, le 6 octobre.

PSG : Senny Mayulu, une situation qui interroge
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Deux autres titis passés par le PSG présent

Et dans cette liste figure un joueur du PSGSenny Mayulu. Le sélectionneur des Bleuets peut compter sur une liste compétitive avec les présences d’Ismaëlo Ganiou, qui était évoqué comme possiblement sélectionné par Zinédine Zidane en A, ou bien encore de Leny Yoro, Dayann Méthalie ou bien encore Mathys Tel. Il y a également deux anciens joueurs du PSG, Ethan Mbappé, qui connait sa première convocation chez les Bleuets, et Joane Gadou

La liste de l’équipe de France Espoirs

  • Gardiens : Ewen Jaouen (Newcastle), Mathieu Patouillet (Brest), Issiaka Touré (Aubagne)
  • Défenseurs : Jaydee Canvot (Crystal Palace), Joane Gadou (Borussia Dortmund), Ismaëlo Ganiou (RC Lens), Saël Kumbedi (Wolfsbourg), Christian Mawissa (AS Monaco), Dayann Methalie (Sunderland), Leny Yoro (Manchester United) Nathan Zézé (NEOM)
  • Milieux : Valentin Atangana (Al-Ahli), Darryl Bakola (Sassuolo), Aladji Bamba (Newcastle), Saimon Bouabré (Al-Hilal), Kévin Danois (Auxerre), Noé Lebreton (Nimègue), Lesley Ugochukwu (Galatasaray)
  • Attaquants : Jean-Mattéo Bahoya (Leeds), Tidiam Gomis (Leipzig), Senny Mayulu (PSG), Ethan Mbappé (Lille), Steve Ngoura (Cercle Bruges), Mathys Tel (Tottenham), Giovani Versini (Brest)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas18 septembre 2026

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