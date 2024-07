Senny Mayulu convoqué pour participer à l’Euro U19

Senny Mayulu a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle du PSG la saison dernière. Le titi a été convoqué pour participer à l’Euro U19 avec la France.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque année, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première et certains arrivent à s’entraîner avec elle, voire jouer des matches officiels avec les pros. Ça a été le cas de Senny Mayulu la saison dernière. Auteur de bonnes prestations avec les U19 du club de la capitale, il a tapé dans l’œil de Luis Enrique qui lui a donné du temps de jeu (10 matches toutes compétitions confondues, un but et une passe décisive). Et lorsque le coach espagnol a fait appel à lui, il n’a jamais déçu.

Seul joueur du PSG concerné

Alors que certains de ses coéquipiers du PSG ont repris le chemin du Campus de Poissy hier pour préparer la saison 2024-2025, dont plusieurs titis qu’il a côtoyé en U19 Yoram Zague, Naoufel El Hannach, Joane Gadou, Louis Mouquet ou encore Ibrahim Mbaye, lui n’était pas là. En effet, il a été convoqué par Bernard Diomède, sélectionneur de l’équipe de France U19, pour participer à a phase finale de l’UEFA U19 Championship Northern Ireland 2024, du lundi 15 au dimanche 28 juillet en Irlande du Nord.

La liste de l’équipe de France U19

Gardiens : Justin Bengui Joao (OL), Alexis Mirbach (Metz).



: Justin Bengui Joao (OL), Alexis Mirbach (Metz). Défenseurs : Yoni Gomis (Le Havre), Jérémy Jacquet (Rennes), Saël Kumbedi (OL), Mamadou Sarr (OL), Aboubaka Soumahoro (Paris FC), Elyaz Zidane (Betis Séville/ESP).

: Yoni Gomis (Le Havre), Jérémy Jacquet (Rennes), Saël Kumbedi (OL), Mamadou Sarr (OL), Aboubaka Soumahoro (Paris FC), Elyaz Zidane (Betis Séville/ESP). Milieux : Mathis Amougou (Saint-Étienne), Valentin Atangana (Reims), Mayssam Benama (Monaco), Saïmon Bouabré (Monaco), Senny Mayulu ( PSG ), Dehmaine Tabibou (Nantes).



: Mathis Amougou (Saint-Étienne), Valentin Atangana (Reims), Mayssam Benama (Monaco), Saïmon Bouabré (Monaco), ( ), Dehmaine Tabibou (Nantes). Attaquants : Ayman Aiki (Saint-Étienne), Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Francfort/ALL), Tidiam Gomis (Caen), Simon Kalambayi (Hoffenheim/ALL), Eli Junior Kroupi (Lorient), Lucas Michal (Monaco), Steve Ngoura (Le Havre).

Le programme de l’équipe de France U19 à l’Euro