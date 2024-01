Senny Mayulu de nouveau présent à l’entraînement des pros

Senny Mayulu a fait ses premiers pas en professionnel contre l’US Revel. Le jeune milieu offensif du PSG (17 ans) s’est de nouveau entraîné avec les pros hier.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque année, plusieurs joueurs tapent à la porte de l’équipe première. Beaucoup s’entraînent régulièrement avec l’équipe première et certains arrivent même à gratter du temps de jeu avec les pros. L’exemple parfait, Warren Zaïre-Emery. Le titi est un cadre de Luis Enrique, alors qu’il n’a pas encore 18 ans. Cette saison, le coach du PSG a aussi lancé Ethan Mbappé et Senny Mayulu sur le terrain. Ce dernier, qui a joué une vingtaine de minutes lors de la large victoire du PSG contre l’US Revel (0-9) en 32es de finale de Coupe de France. Il s’est montré performant, et aurait même pu s’offrir une passe décisive mais a vu Randal Kolo Muani rater le cadre.

Des discussions autour d’un premier contrat professionnel

Comme le rapporte l’Equipe, le titi du PSG était encore présent à l’entraînement avec les pros hier. Il était en compagnie de son compère de l’équipe U19 du club de la capitale entraînée par Zoumana Camara, Ethan Mbappé. Le quotidien sportif explique que les dirigeants parisiens comptent sur Senny Mayulu et discutent actuellement avec lui pour la signature de son premier contrat professionnel, lui qui voit son contrat aspirant se terminer en juin prochain. « Luis Campos mène les négociations pour Paris. Comme souvent, le PSG n’est pas seul sur le dossier. Au moins un gros club allemand a identifié le profil de Mayulu et espère devancer le club de la capitale« , conclut le quotidien sportif.