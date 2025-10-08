Senny Mayulu de retour contre Strasbourg ?

Blessé à la cuisse contre Lille, Senny Mayulu a dû déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France Espoirs. Le PSG espère pouvoir compter sur son titi contre Strasbourg.

Senny Mayulu a réussi, par ses très bonnes performances, à être un joueur important des rotations de Luis Enrique. Titulaire au poste de faux numéro 9 contre le FC Barcelone, le titi du PSG avait réalisé une très belle performance ponctuée par un but. Il avait ensuite enchaîné contre Lille, avec une place au milieu de terrain cette fois-ci. Convoqué avec l’équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale, il a dû déclarer forfait en raison d’une blessure à la cuisse contractée contre les Lillois.

Il souffrirait de quelques douleurs à l’adducteur

L’Equipe indique qu’en plus de sa blessure à la cuisse, le numéro 24 du PSG souffrirait aussi de quelques douleurs à un adducteur depuis le match contre Lille dimanche soir. Le staff du Paris Saint-Germain espère pouvoir récupérer le milieu de terrain pour la reprise de la Ligue 1, le vendredi 17 octobre, face à Strasbourg au Parc des Princes (20h45, Ligue 1 +). D’ici là, il faudra que la douleur du Français ne persiste pas, conclut le quotidien sportif.