Senny Mayulu et Fabian Ruiz bientôt de retour sur les terrains ?

Le PSG va refouler les terrains vendredi soir. Pour cette dernière ligne droite de la saison, Luis Enrique devrait retrouver des forces vives avec certains retours de blessure.

Le PSG entame la dernière ligne droite de la saison 2025-2026. Leader de Ligue 1, il va tenter de conserver son titre de champion de France alors qu’il souhaite également conserver son titre de champion d’Europe, lui qui affronte Liverpool en quart de finale de Ligue des champions dans les jours à venir. Avec ces échéances importantes, Luis Enrique veut pouvoir compter sur un groupe au complet. Actuellement quatre joueurs sont à l’infirmerie, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Bradley Barcola. Certains d’entre eux pourraient rapidement faire leur retour à l’entraînement collectif.

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Ils ont retouché le ballon

En effet, comme on a pu le voir sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux du PSG, les quatre Parisiens s’entraînent dur au sein du Campus du PSG pendant que la plupart de leurs coéquipiers sont en sélections nationales. Victime d’une lésion au mollet contre Nice, Senny Mayulu était annoncé absent deux semaines. Dans la vidéo postée par le PSG, on voit le titi travailler en salle, mais également s’entraîner sur les pelouses du centre d’entraînement parisien et également retoucher le ballon. Un bon signe pour son retour sur les terrains. Absent depuis le 20 janvier dernier en raison d’une blessure au genou, Fabian Ruiz s’entraîne lui aussi sur les terrains et avec le ballon. Son retour à la compétition semble donc imminent. Enfin, Quentin Ndjantou, opéré de l’ischio-jambiers au début de l’année 2026, et Bradley Barcola, touché à la cheville lors du huitième de finale retour contre Chelsea et annoncé absent un mois, s’entraînent en salle. Pour eux, il faudra encore attendre un peu pour les voir rejouer.