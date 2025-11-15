Senny Mayulu honore sa première sélection avec les Espoirs

Convoqué avec l’équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale, Senny Mayulu a disputé son premier match avec les Bleuets. Le titi du PSG a joué une heure.

Auteur d’un bon début de saison avec le PSG, Senny Mayulu avait été convoqué avec l’équipe de France Espoirs au mois d’octobre. Mais il avait dû déclarer forfait en raison d’une blessure. De nouveau appelé par Gérarld Baticle pour cette trêve de novembre, Senny Mayulu a disputé sa première rencontre avec les Bleuets hier soir lors de la rencontre contre la Suisse dans le cadre des Qualifications à l’Euro 2027.

Son remplaçant marque le but égalisateur

Le numéro 24 du PSG était titulaire dans le couloir gauche de l’attaque de l’équipe de France Espoirs. Il aura joué 61 minutes sans réussir à se montrer dangereux. Il a tenté des choses mais a été maladroit dans le dernier geste. Son remplaçant, Éli Junior Kroupi, a marqué cinq minutes après son entrée en jeu afin d’égaliser. Les Bleuets ont donc concédé un nul (1-1). Ils se classent quatrièmes de leur groupe avec sept points mais deux matches de moins que le leader, les îles Féroé (9 points), et de l’Islande (8 points) et un de moins que leur adversaire du jour (8 points). Senny Mayulu aura une seconde chance pour briller avec la réception des îles Féroé lundi soir (21 heures).