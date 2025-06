Senny Mayulu, le présent et l’avenir du PSG

Senny Mayulu a été l’une des révélations de la saison du PSG. Le titi a réussi à saisir sa chance quand Luis Enrique a fait appel à lui. Son avenir s’annonce radieux.

Senny Mayulu est ł’un des meilleurs joueurs sortis du centre de formation du PSG ces dernières années. Lancé en professionnel par Luis Enrique lors de l’exercice 2023-2024, il a réussi à se faire une place dans la rotation du coach espagnol cette saison avec 30 matches toutes compétitions confondues (11 titularisations, 1094 minutes de temps de jeu) pour six buts et trois passes décisives. Si avec ses performances, le titi est entré dans les cœurs des supporters parisiens, il n’est pas encore connu à l’international. Au moment de quitter la zone mixte du Rose Bowl de Pasadena dimanche, certains ont pris le titi parisien… pour Désiré Doué, quand d’autres n’avaient absolument aucune idée de l’identité du joueur présent face à eux, indique Le Parisien. Buteur en finale de la Ligue des champions, Senny Mayulu « a conservé la même personnalité calme et posée, qu’il continue d’afficher sur le sol américain. Des traits de caractère très appréciés au sein du groupe, notamment par Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes forts du secteur sportif parisien éprouvent une vraie affection pour ce garçon à l’écoute des autres, travailleur et consciencieux. »

Une polyvalence qui lui a permis de se faire une vraie place au PSG

Le numéro 24 du PSG n’a jamais exprimé de frustration quand son temps de jeu pouvait être un peu moins important pendant la saison et a saisi sa chance quand l’entraîneur espagnol lui a donné l’opportunité de s’exprimer. Le plus souvent dans le cœur du jeu, en tant que milieu relayeur, son poste de prédilection. Mais aussi comme latéral droit ou au poste de numéro neuf, où il a terminé la rencontre face à l’Atlético de Madrid, avance le quotidien francilien. Cette polyvalence et son état d’esprit lui ont permis de se faire petit à petit une vraie place dans la rotation de Luis Enrique, convaincu par ses qualités et prêt à lui offrir l’espace qu’il mérite. Perçu depuis plusieurs années comme un des éléments les plus prometteurs du centre de formation, Mayulu incarne à la fois le présent et l’avenir du club, bien décidé à cajoler son joueur maison. Le PSG a l’intention de bâtir le futur avec le milieu de terrain et des discussions pour une prolongation de contrat devraient bientôt commencer, conclut Le Parisien.