Senny Mayulu ou Lee Kang-in aligné en pointe contre Tottenham ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait titulariser Senny Mayulu en faux numéro 9.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Désiré Doué et Achraf Hakimi sont sûrs de ne pas participer à cette rencontre. Absent depuis le match contre le Bayern Munich, le 4 novembre dernier, en raison d’une blessure au mollet, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour dans le groupe de Luis Enrique pour cette rencontre. Le Parisien indique que sur le papier, le Ballon d’or 2025 est apte au service. En tout cas, il n’est plus handicapé par sa lésion au mollet gauche, lui qui a en partie repris l’entraînement collectif vendredi dernier. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un pas qu’il est, pour l’heure, encore trop tôt pour dire que celui-ci sera franchi mercredi. Victime de plusieurs blessures depuis le début de la saison, « cet enchaînement qui pourrait pousser Luis Enrique à ne pas précipiter son retour et lui laisser encore quelques séances d’entraînement de remise en route avant de le renvoyer à la compétition. À moins que le technicien espagnol ne décide d’appliquer au cas Dembélé la « jurisprudence » Nuno Mendes, le Portugais ayant effectué son retour en tant que titulaire samedi face au Havre. Un match qu’il a en plus disputé dans son intégralité. »

Pour Le Parisien, il sera peut-être trop tôt pour lancer le numéro 10 du PSG dès le coup d’envoi. Selon le quotidien francilien, Luis Enrique devrait aligner Senny Mayulu au poste de faux numéro 9. Le titi parisien serait associé à Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Pour le reste de l’équipe, Lucas Chevalier devrait être titularisé dans les buts, avec une défense composée de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, Nuno Mendes à gauche et une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Enfin, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz devraient occuper le milieu de terrain. De son côté, L’Equipe n’a qu’une seule hésitation dans le onze que pourrait aligner Luis Enrique contre les Spurs, Senny Mayulu ou Kang-in Lee au poste de faux numéro 9. Le quotidien sportif explique que ce choix aura un rôle sur le rôle de Kvaratskhelia et Barcola. « Titularisé dix fois par Luis Enrique lors des onze derniers matches, Mayulu a l’avantage de pouvoir jouer avant-centre, et de laisser Kvaratskhelia et Barcola sur les côtés, où les deux joueurs offrent dribbles et profondeur. S’il avait été avant-centre pendant une mi-temps à Arsenal (0-2), le 1er octobre 2024, Lee n’a presque plus jamais occupé le poste depuis, et son retour côté droit contraindrait l’un des deux ailiers à se recentrer », conclut L’Equipe.