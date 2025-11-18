Senny Mayulu participe à la victoire de l’équipe de France Espoirs

Convoqué lors de trêve internationale, Senny Mayulu a connu ses deux premières sélections avec l’équipe de France Espoirs. Le titi du PSG a participé à la victoire des Bleuets contre les îles Féroé hier.

Performant avec le PSG depuis le début de la saison, Senny Mayulu a été convoqué avec l’équipe de France Espoirs pour cette trêve internationale de novembre. Vendredi, le titi du PSG était titulaire lors du match nul entre les Bleuets et la Suisse (1-1) dans le cadre des Eliminatoires à l’Euro 2027. Il avait joué 60 minutes et avait eu du mal à se montrer dangereux, lui qui avait été aligné dans le couloir gauche de l’attaque de l’équipe de France Espoirs.

Remplaçant au coup d’envoi

Hier soir, le numéro 24 du PSG était remplaçant. Il est entré en jeu à la 74e minute à la place d’Eli Junior Kroupi. Dans une rencontre que la France a totalement dominée, les Français ont eu du mal à se défaire du bloc très bas des îles Féroé. Il faudra attendre les dix dernières minutes de la première mi-temps pour voir la France concrétiser sa domination. Après une main dans la surface, l’arbitre siffle un penalty. Mathys Tel se présente et transforme en prenant le gardien à contre-pied. La seconde période est encore dominée par les joueurs de Gérald Baticle, mais ces derniers sont encore maladroits dans le dernier geste, face à une équipe qui défend bien. Mais l’essentiel est là, les Bleuets s’imposent (1-0) et prennent la tête de leur groupe, avec un point d’avance sur son adversaire du soir, qui compte deux matches en plus.