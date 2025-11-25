Senny Mayulu titulaire en faux numéro 9 lors de PSG / Tottenham ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mayulu devrait être titulaire en pointe.

En Ligue des champions, le PSG reste sur une défaite contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier (1-2). Demain soir, il retrouve la compétition, dont il est le tenant du titre, avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe presque au complet. Seuls Achraf Hakimi et Désiré Doué devraient manquer à l’appel.

À lire aussi : Désiré Doué de retour lors de la finale de Coupe intercontinentale ?

Accompagné par Barcola et Kvaratskhelia

De retour à l’entraînement collectif vendredi, après avoir subi une blessure au mollet contre les Bavarois, Ousmane Dembélé devrait bien faire partie du groupe du PSG, même s’il débuterait sur le banc selon RMC Sport. Pour le remplacer au poste de faux numéro 9, Luis Enrique devrait miser sur Senny Mayulu, selon Le Parisien. Le titi parisien serait accompagné par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Le quotidien francilien indique que le milieu type depuis le début de l’année 2025, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz devrait être reconduit demain soir. Enfin, Marquinhos devrait honoré sa 500e sous le maillot du PSG, lui qui est annoncé titulaire au côté de Willian Pacho en défense centrale par Le Parisien. Warren Zaïre-Emery commencerait sur le côté droit, Nuno Mendes à gauche, alors que les buts seraient gardés par Lucas Chevalier.